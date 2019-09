28 Settembre 2019 12:22

Agguato in Calabria: due giovani sono rimasti feriti a colpi di pistola nel vibonese. Il tentato omicidio è avvenuto in un parco pubblico

Agguato in Calabria in un parco pubblico nella frazione di Piscopio, nel vibonese, dove due giovani sono rimasti feriti. A sparare contro i due, Salvatore Battaglia di 21 anni e Giovanni Zuliani di 23 anni, sarebbe stato una persona che si è poi data alla fuga. Diversi i colpi di pistola sparati con una pistola calibro 7.65. Sull’agguato indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia. Sul movente dell’agguato gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

