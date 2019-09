Acr Messina, tesserato l’esterno difensivo Simone Marfella

26 Settembre 2019 21:48

L’Acr Messina comunica di avere ingaggiato il calciatore Simone Marfella

Acr Messina comunica di avere ingaggiato il calciatore Simone Marfella. Nato il 15 settembre 1999 a Pozzuoli, Marfella è un esterno difensivo che vanta già oltre 50 presenze in Serie D. Dopo aver svolto la trafila nei campionati giovanili con la Puteolana e due anni in Eccellenza con Savoia e Procida (26 le gare disputate), il difensore napoletano ha debuttato in D nella stagione 2016/2017 con la maglia dell’Ercolanese, giocando 10 partite. L’anno successivo Marfella è passato alla Sangiustese, dove ha giocato una stagione e mezza per un totale di 43 presenze e un gol segnato. Nello scorso dicembre, infine, il passaggio al Cesena, con cui ha giocato 10 gare e vinto il girone F, conquistando la promozione in serie C. Marfella, già aggregato al gruppo da due settimane, è a disposizione del tecnico Pasquale Rando e del suo staff in vista dell’impegno di domenica prossima contro il Marina di Ragusa.

