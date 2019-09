Acr Messina: ecco date e orari di chiusura della campagna abbonamenti

5 Settembre 2019 21:16

L’Acr Messina comunica date e orari di chiusura della campagna abbonamenti 2019/2020

Acr Messina comunica date e orari di chiusura della campagna abbonamenti 2019/2020. Per sottoscrivere le tessere annuali nei punti autorizzati postoriservato c'è tempo fino alle ore 20.00 di sabato 7 settembre. On line, attraverso la piattaforma Eppela, sarà invece possibile acquistare gli abbonamenti entro le ore 12.00 di domani, venerdì 6 settembre. Tutti gli utenti che hanno acquistato la tessera on line, attraverso la piattaforma crowdfunding, potranno ritirare le proprie tessere nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 15.00 presso la biglietteria del “Despar Stadium”, Via Polveriera n.31, Bisconte – Messina;

Domenica 8 settembre 2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 presso la biglietteria dello stadio “Franco Scoglio”, situata all’ingresso dell’impianto “Pala Rescifina” di Via Palamitara n.12, Messina.

Gli abbonamenti in questione saranno rilasciati esibendo un documento di riconoscimento e la mail di conferma del proprio acquisto su Eppela. Quest’ultima potrà essere esibita sia tramite smartphone che in formato cartaceo. Nel caso in cui il ritiro della tessera sia effettuato da una persona diversa rispetto all’acquirente, i dati anagrafici della persona incaricata devono essere anticipatamente comunicati via email all’indirizzo biglietteria@acr-messina.it allegando in ogni caso il documento inserito in fase di registrazione.

