Acr Messina, esperienza e qualità in mezzo al campo: arriva Alessio Cristiani

3 Settembre 2019 20:36

L’Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Alessio Cristiani

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Alessio Cristiani. Nato a Livorno il 24 dicembre 1989, Alessio Cristiani è un centrocampista che per oltre dieci anni ha militato nei campionati professionistici. La sua carriera inizia in Serie D con il debutto in prima squadra con l’Armando Picchi, società nella quale è calcisticamente cresciuto. In due stagioni Cristiani giocherà 55 gare segnando ben 11 reti. Dopo l’ottima esperienza tra i dilettanti, è il Sassuolo a tesserarlo, in comproprietà con l’Esperia Viareggio, e a farlo debuttare tra i professionisti nel 2008: 21 le presenze in serie C2 durante quell’annata, condite da una rete e dalla vittoria del campionato.

Con la formazione toscana giocherà altri tre anni, tutti in Serie C1 (66 gare disputate e 8 gol segnati), prima del passaggio al Benevento, con cui nella stagione 2012/2013, sempre in C1, giocherà 9 gare. In seguito il trasferimento al Como: due campionati di C tra il 2013 e il 2015, per un totale di 49 presenze e 5 reti, prima della promozione in B nella stagione 2015/2016 (13 gare e 3 reti) e del ritorno in C nell’annata seguente (25 match e 6 marcature). Nell’estate 2017 Cristiani passa alla Robur Siena: in bianconero due stagioni in Serie C per un totale di 46 partite disputate e 4 gol segnati. Alessio Cristiani, dopo oltre 250 gare complessive giocate tra i professionisti, adesso torna dunque in serie D per vestire la maglia biancoscudata e già oggi si è allenato con i nuovi compagni in vista del prossimo impegno del Messina.

Valuta questo articolo