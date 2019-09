Sicilia, gestione del servizio idrico: la Regione sosterrà i Comuni nell’attuazione della legge regionale

6 Settembre 2019 20:00

Sicilia, l’assessore Pierobon: “Assieme all’Anci stiamo seguendo un percorso di collaborazione per fornire assistenza giuridica, tecnica e finanziaria ai Comuni e risolvere le principali criticità”

La Regione siciliana offrirà supporto tecnico e finanziario nell’attuazione delle legge regionale sulla gestione del servizio idrico. L’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, oggi a Palermo ha incontrato i rappresentanti delle nove Ati provinciali assieme ai vertici dell’Anci, il presidente Leoluca Orlando e il segretario generale Mario Emanuele Alvano, alla presenza del dirigente generale del dipartimento Acque e rifiuti, Salvo Cocina. ”Bisogna fare in fretta – ha detto l’assessore Pierobon – il ministero ha chiarito che dal primo gennaio 2021 non saranno più finanziati investimenti agli enti inadempienti. Dunque i Comuni devono accelerare se non vogliono perdere importanti risorse nel periodo 2021-2027. Assieme all’Anci stiamo seguendo un percorso di collaborazione per fornire assistenza giuridica, tecnica e finanziaria ai Comuni e risolvere le principali criticità”.

Le assemblee territoriali dei Comuni lamentano che la carenza di personale rallenta la redazione dei piani d’ambiti, e si riscontrano problemi e difficoltà nel definire le tariffe e nell’iter per affidare il servizio a un gestore unico. Pierobon ha assicurato un apposito incontro sul tema finanziario: “Riuniremo tutti i soggetti interessati, ministero, Cassa depositi e Arera, per dare un aiuto concreto agli enti locali”. L’assessorato intanto ha predisposto un decalogo sugli adempimenti da rispettare e l’impegno della Regione.

Valuta questo articolo