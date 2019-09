Accordo Pd-M5S, De Magistris: “percorso agevolato verso alleanza anche alle Regionali e alle Comunali”

6 Settembre 2019 12:43

Accordo Pd-M5S: le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris

L’attuale quadro politico che si e’ delineato con la nascita del Governo Conte bis “puo’ agevolare il discorso sulle regionali e le comunali che gia’ si faceva prima del suicidio politico di Salvini“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. “Gia’ prima del suicidio politico di Salvini – ha affermato – personalmente avevo avuto interlocuzioni importanti con esponenti significativi, soprattutto del M5S, come Fico e Spadafora, ma anche del Pd e si ragionava su regionali e comunali. Ora il quadro e’ cambiato e bisogna comprendere se questo rafforza l’idea di eventuali convergenze”. “Questo quadro politico puo’ agevolare questo discorso – ha sottolineato – perche’ avremmo provato imbarazzo a sostenere una candidatura alla Regione su indicazione del Movimento 5 Stelle se ci fossimo poi trovati a dover fare un comizio con chi sostiene Salvini a livello nazionale e lo ha fatto diventare il capo politico del governo“. In vista dell’appuntamento elettorale delle regionali, il sindaco ha fatto sapere che “lavoreremo per costruire un campo largo, una coalizione civica regionale in cui non si abbiano pregiudiziali su nessuna candidatura purche’ sia di discontinuita’ e alternativa al salvinismo imperante nel centrodestra e all’esperienza di De Luca nel Pd”. “Ci sono le condizioni per poter fare un ragionamento in campo largo – ha aggiunto – dove non c’e’ la pregiudiziale secondo cui il sindaco di Napoli si vuole e si deve necessariamente candidare alla presidenza della Regione“. “Se invece ognuno si chiude nel proprio recinto, o se M5S e Pd si mettono d’accordo per sostenere De Luca anche facendo finta di non sostenerlo – ha concluso – noi siamo pronti per fare una campagna elettorale da soli“.

