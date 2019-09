A Capo d’Orlando arriva il September Fest: quattro giorni di musica, moda e street food

25 Settembre 2019 14:33

Al via il “September fest”di Capo d’Orlando: 22 gli stand allestiti lungo l’isola pedonale che proporranno novità commerciali e le produzioni tipiche artigianali e gastronomiche

Sarà un lungo fine settimana a Capo d’Orlando, caratterizzato da musica, moda, streed food, animazioni e iniziative culturali. Il September fest, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, promette di attrarre migliaia di visitatori, così come è stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione: saranno 22 gli stand allestiti lungo l’isola pedonale che proporranno novità commerciali e le produzioni tipiche artigianali e gastronomiche.

Oltre alle sfilate di moda con protagonisti i negozi orlandini e che coinvolgeranno grandi e bambini, il “September fest” sarà caratterizzato dalle serate dedicate alla musica e al divertimento, ma l’Assessore al Turismo Sara La Rosa ha voluto porre l’accento sulla giornata del 27 settembre, anniversario dell’autonomia di Capo d’Orlando, che vedrà la proiezione del documentario realizzato dal giornalista Franco Perdichizzi e tratto dal libro “Capo d’Orlando 1919-1926 – L’Autonomia”. “L’obiettivo è quello di istituzionalizzare questa giornata, al di là della cerimonia formale – ha affermato l’Assessore La Rosa – vogliamo renderla momento vivo di ricordo e di riflessione sul futuro, magari realizzando iniziative congiunte con il Comune di Naso”.

Alla conferenza stampa di presentazione del September fest, oltre agli organizzatori, hanno preso parte i rappresentanti della condotta Slow Food Nebrodi: domenica 29 settembre, infatti, farà tappa per la seconda volta a Capo d’Orlando l’iniziativa dei “Treni storici del gusto 2019″, progetto realizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e la partnership di Slow Food Sicilia con l’obiettivo di riscoprire, attraverso percorsi tematici, i paesaggi, i monumenti, le tradizioni e le tipicità enogastronomiche della nostra Regione.

Il treno partirà da Messina alle 9 e arriverà a Capo d’Orlando alle 10,10. I visitatori potranno sostare nella città paladina fino alle 14.40 per proseguire fino a Santo Stefano di Camastra, oppure prolungare la sosta fino alle 18.09.

“Il September fest e il Treni storici del gusto – afferma ancora l’Assessore Sara La Rosa – sono due iniziative che si coniugano bene insieme e che ci consentono di mettere in vetrina le peculiarità di tutto il territorio grazie alla sinergia instaurata con Slow Food e con gli operatori commerciali di tutti i Nebrodi”.

Sempre nell’ambito del September Fest, domenica sera, in Piazza Matteotti, verrà presentata ufficialmente la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale dell’Orlandina Basket, ai nastri di partenza del campionato 2019/2020 di serie A2.

