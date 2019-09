15 Settembre 2019 16:00

Tragedia sfiorata in Sila: 60enne si perde nei boschi, rintracciato e soccorso dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza

Brutta avventura per un 60enne che ha trascorso la notte nei boschi in Sila dopo essersi smarrito. L’uomo è stato raggiunto e soccorso dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza alle prime luci dell’alba dopo aver trascorso la notte tra gli alberi. L’uomo è stato affidato ai medici del 118 per i controlli del caso.

Foto di repertorio

