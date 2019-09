3 Settembre 2019 00:00

Accadde oggi: il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso in via Carini a Palermo con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso in via Carini a Palermo con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo il 3 settembre del 1982. Il generale stava uscendo dalla prefettura con la propria moglie, che guidava l’auto, per andare a cenare in un ristorante del posto. Dietro un’altra vettura con l’agente di scorta. Alle ore 21.15, in via Isidoro Carini, l’agguato mafioso. Il generale e la moglie morirono sul colpo.

