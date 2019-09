Sicilia: 15 anni fa spariva la piccola Denise Pipitone. I genitori: “Vigliacco chi sa e non parla”

1 Settembre 2019 12:17

Denise l’1 settembre del 2004 fu rapita mentre giocava con i cuginetti sul marciapiedi sedi casa, tra le vie La Bruna e Castagnola, a Mazara del Vallo in Sicilia

“Coloro che hanno sequestrato Denise, coloro che sanno e non parlano, coloro che potevano e non hanno fatto, sono dei vigliacchi“. A dirlo sono Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, nel 15esimo anniversario del rapimento della figlia. Denise, l’1 settembre del 2004, sparì mentre giocava con i cuginetti sul marciapiedi di casa, tra le vie La Bruna e Castagnola, a Mazara del Vallo.

La piccola non aveva ancora compiuto quattro anni. Per la sua scomparsa tutt’oggi non vi sono colpevoli. La sorellastra Jessica Pulizzi (figlia del padre biologico di Denise), inizialmente fu accusata del sequestro, ma è stata assolta nei tre i gradi di giudizio. “Tutti – concludono Piero Pulizzi e Piera Maggio – hanno una coscienza, ma alcuni, nel nostro caso, non l’hanno nemmeno usata. Vogliamo giustizia. Denise, un bacio ovunque tu sia. Non molleremo mai”.

