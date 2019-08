Via libera alle Zes in Sicilia: ecco come saranno ripartite

8 Agosto 2019 20:29

Musumeci: “Ci saranno scontenti, ma per noi era importante era allineare la Sicilia al resto del Meridione e arrivare pronti alla data fissata dal ministro Lezzi”

“Per le Zes (zone economiche speciali) avevamo a disposizione per la Sicilia 5.580 ettari di terreno entro i quali far ricadere le aziende gia esistenti e quelle che vorranno investire nel futuro. Sappiamo già che ci sono scontenti, ma quello che per noi era importante era allineare la Sicilia al resto del Meridione e arrivare pronti alla data del 25 settembre fissata dal ministro Lezzi. Data che speriamo un’eventuale crisi di governo non faccia slittare“. Lo ha detto oggi il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci illustrando l’istituzione e la delimitazione delle due Zes, Sicilia occidentale e orientale, approvate dalla giunta regionale. Alla conferenza erano presenti anche l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, all’Economia Gaetano Armao, alle Infrastrutture Marco Falcone e all’Agricoltura Edy Bandiera.

“Il numero delle Zes – ha spiegato Musumeci – corrisponde a quello delle autorità portuali, quindi due. La terza, quella di Messina, è stata oggetto di confronto con il governo nazionale al quale abbiamo proposto una autorità portuale aggregata a quella di Reggio Calabria, quindi una unica autorità portuale dello Stretto“.

Ogni area individuate ha un porto, un retro-porto e gode di una consolidata tradizione industriale. Il governatore ha inoltre annunciato che chiederà al governo nazionale “una ulteriore dotazione di aree in modo da soddisfare meglio le richieste che arrivano dal mondo della produzione”. Le aree sono state delimitate dal governo regionale e godranno di semplificazioni amministrative e benefici fiscali. “Per tutto il Sud Italia sono previsti 250 milioni con un piano di riparto in tre anni – ha dichiarato Musumeci – Alla Sicilia ne dovrebbero spettare 50, ma speriamo che la dotazione possa aumentare e che il governo possa decidere una distribuzione equa“.

La Zes Sicilia occidentale

La Zes Sicilia occidentale comprende le aree industriali di Aragona-Favara, Caltanissetta, Carini, Palermo-Brancaccio, Termini Imprese e Trapani e ancora il Porto di Palermo, il Porto e il retroporto di Termini Imprese, la Stazione Sampolo con il mercato ortofrutticolo di Palermo, la zona Palermo-Partanna Mondello, il porto di Trapani, l’aeroporto di Trapani Birgi, i porti di Mazara del Vallo, Licata e Porto Empedocle con il suo retroporto e i retroporti di Mazara, Marsala.

La Zes Sicilia orientale

La Zes Sicilia orientale comprende le aree industriali di Gela, Paternò, Belpasso, Messina-Larderia, Villafranca Tirrena, Augusta-Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Milazzo-Giammoro ed Enna e ancora il porto di Catania con il retroporto, l’Asi, l’interporto e Mas, Tremestieri, il retroporto di Milazzo, porto di Augusta, aeroporto di Comiso, l’interporto di Melilli, il porto di Pozzallo con il suo retroporto e infine il porto di Messina e la zona della fiera.

Le agevolazioni per le Zes

“Abbiamo lasciato quasi l’8,5% dei 5.580 ettari individuati per le Zes a bando – ha aggiunto Musumeci – in modo che ogni Comune potrà dire quali sono le proprie esigenze e presentare un progetto. Poi sarà fatta una graduatoria”. I comuni avranno 30 giorni di tempo per rispondere “in modo da arrivare al 25 settembre puntuali”. “Certo – ha precisato Musumeci – siamo preoccupati per le sorti del governo, perché il 25 settembre si sarebbero dovute sbloccare le agevolazioni per le Zes, ma se ci fosse la crisi di governo questa data potrebbe slittare”.

