Volley B2, Clara D’Arrigo all’Akademia Sant’Anna

4 Agosto 2019

Due giovani di grande prospettiva entrano nella famiglia dell’Akademia Sant’Anna

Due giovani di grande prospettiva entrano nella famiglia dell’Akademia Sant’Anna. Alla corte del presidente Fabrizio Costantino e dell’allenatore Claudio Mantarro arriva la messinese Clara D’Arrigo, classe 2001, palleggiatrice proveniente dalla Team Volley Messina in serie C dopo ben sei anni al Cus. “Arrivo in una squadra ambiziosa, con obiettivi importanti che tutti vogliamo raggiungere –ha detto la regista messinese – ho molta fiducia nella società e sono sicura che questa esperienza mi aiuterà a crescere grazie allo staffe alle compagne. Molte non le conosco ma spero che mi aiutino a migliorarmi”.

