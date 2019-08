Vitalizi in Calabria, Giudiceandrea: “tanto clamore ma nessuno ha contestato la legge”

3 Agosto 2019 21:55

Vitalizi in Calabria, Giudiceandrea: “forse su questa legge regionale si è fatto un pò troppo clamore in senso negativo se nessuno, alla fine, ha contestato la norma che, di fatto, viene adottata ufficialmente. Forse era davvero la migliore legge che si potesse fare sul tema, no?”.

“Forse su questa legge regionale si è fatto un pò troppo clamore in senso negativo se nessuno, alla fine, ha contestato la norma che, di fatto, viene adottata ufficialmente. Forse era davvero la migliore legge che si potesse fare sul tema, no?”. E’ quanto afferma il consigliere regionale, Giuseppe Giudiceandrea, capogruppo di Democratici e Progressisti. “Se la Costituzione ce lo avesse consentito – prosegue Giudiceandrea – avremmo effettuato ulteriori risparmi in merito ma, ripeto, abbiamo fatto il meglio che si poteva. E lo testimonia il fatto che non abbiamo avuto nessuna opposizione alla promulgazione della legge. Non e’ stata impugnata, non ci sono stati rilievi dalla Conferenza Stato-Regioni. Una legge che, dopo aver avuto l’ok dalla Conferenza Stato-Regioni e’ stata applicata in altre cinque Regioni che hanno, dunque, imitato il nostro sistema ritenendolo il più esaustivo sulla materia; una legge che non e’ stata impugnata dal governo gialloverde che ha ritenuto, quindi, come il testo sia da considerare costituzionale, legittimo e, soprattutto, non demagogico”. “Mi preme ricordare – prosegue – che la norma prevede la riduzione e il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali che porterà ad un risparmio complessivo anno 1 milione 249 mila 588 euro annui. La riduzione viene realizzata applicando il sistema ordinario delle riduzioni dei vitalizi attraverso il calcolo contributivo e l’applicazione di alcuni ammortizzatori in quota percentuale perchè altrimenti, applicando il sistema contributivo ‘secco’, avremmo avuto riduzioni pari al 70% che sono considerate anticostituzionali. Nella stessa legge, ricordo, e’ stato introdotto l’obbligo di versare i contributi in modo da poter, finalmente, essere partecipi del sistema contributivo nazionale. In ultimo mi preme ricordare che e’ pendente in Commissione un mio emendamento per parificare l’eta’ pensionabile dei consiglieri regionali a quella dei dipendenti della pubblica amministrazione”.

