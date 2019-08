Vis Reggio Calabria, il primo acquisto è Gabriele Signorino

22 Agosto 2019 21:05

La Vis Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l’acquisto del play guardia siciliano classe 2003 Gabriele Signorino

La Vis Reggio Calabria comunica di aver perfezionato l’acquisto del play guardia siciliano classe 2003 Gabriele Signorino. Il nuovo atleta amaranto,nonostante la giovane età, vanta un esperienza cestistica già importante. Catanese di nascita, cresciuto nelle file dell’Olimpia Battiati Catania ,ha militato nella Pallacanestro Trapani e nell’ Aurora Brindisi. Nel 2015 è finalista del join the game,migliore realizzatore del torneo Vito Lepore e nella medesima stagione viene riconosciuto dalla Fip come miglior giovane emergente del basket etneo. Nelle stagioni 2017 e 2018 partecipa ai campionati di eccellenza under 16 ed under 18 prima con il team Lido di Roma e poi con l’Eurobasket conquistando la Coppa Italia under 18. Dirigenza e staff della Vis dando un caloroso benvenuto a Gabriele, ringraziano Mattia Viola per la preziosa collaborazione e la famiglia Signorino per aver preferito la nostra società tra le tante opzioni a disposizione.

Valuta questo articolo