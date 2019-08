Reggina, “slitta” l’orario della gara d’esordio contro la Virtus Francavilla

21 Agosto 2019 10:33

Reggina pronta all’esordio in campionato contro la Virtus Francavilla, la squadra di Mimmo Toscano vuole partire col piede giusto dopo le buone prove in Coppa Italia

“La Lega, in relazione alle condizioni meteorologiche, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.4/DIV del 13.08.2019, ha disposto che la gara tra Virtus Francavilla e Reggina si disputerà alle 16.30 e non alle 15“.

La gara d’esordio della Reggina di Mimmo Toscano, slitta alle ore 16,30 a causa del caldo intenso di questo mese d’agosto. Domenica pomeriggio partirà dunque la cavalcata amaranto, con ambizioni elevate dopo il calciomercato ricchissimo di novità messo a segno dal ds Taibi, calciomercato che ancora potrebbe riservare sorprese non certo irrilevanti, come l’arrivo del tanto atteso centravanti. Dunque tutto pronto per la prima di campionato in Serie C, Reggina impegnata sul campo della Virtus Francavilla alle ore 16,30.

