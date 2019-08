Virtus Francavilla-Reggina, le pagelle della gara: De Francesco il migliore tra gli amaranto

25 Agosto 2019 18:23

Virtus Francavilla-Reggina, le pagelle della gara che ha aperto il campionato delle due squadre: De Francesco in luce questa sera

Virtus Francavilla e Reggina si sono date battaglia quest’oggi nella prima giornata del campionato di Serie C. La squadra di mister Mimmo Toscano ha portato a casa un pareggio, un 1-1 non certo esaltante, ma ottima la reazione della squadra dopo lo svantaggio per effetto del rigore di Vazquez nel primo tempo. Per gli amaranto in rete De Francesco con un tiro-cross dalla distanza.

Virtus Francavilla-Reggina, le pagelle della gara

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa 7; Sparandeo 6, Tiritiello 6,5, Caporale 6; Albertini 6,5, Bovo 5, Zenuni 5,5, Gigliotti 7, Delvino 6; Perez 6, Vazquez 6. Panchina: De Luca, Sottoriva, Pino, Carella, Marino, Calcagno, Mastropietro, Tchetchoua, Vazquez, Miccoli, Marozzi. Allenatore: Trocini.

Reggina (3-5-2)

Guarna 7: sempre attento, salva il risultato in un’occasione, buona la prestazione del portiere della Reggina che ha dato solidità e certezze al reparto.

Loiacono 6,5: oggi con la fascia di capitano, l’ex Foggia si è districato al meglio.

Bertoncini 6: poche pecche nella marcatura dei due attaccanti della Virtus.

Rossi 7: anche oggi ha sbagliato davvero pochissimo, vero trascinatore della difesa di Toscano.

Garufo 6,5: gara solida da parte dell’esterno destro amaranto, probabilmente il cambio ad inizio secondo tempo deciso da mister Toscano è stato dettato anche da condizioni fisiche non ancora ottimali per il calciatore alla prima gara stagionale. (Rolando: 6)

Bianchi 6: prova solida per il centrocampista, all’interno di una gara molto combattuta nella quale ha dovuto fare anche tanto lavoro sporco. (Bresciani sv)

De Francesco 7: tra i migliori in campo il centrocampista neo arrivato alla corte di Toscano, il gol è solo la ciliegina sull’ottima partita giocata dal calciatore che oggi ha sostituito De Rose davanti alla difesa. (Salandria: 6,5)

Sounas 6: la prestazione superba contro il Vicenza non è stata replicata oggi. (Paolucci: 6)

Rubin 5,5: il terzino amaranto è parso ancora lontano dalla forma migliore, sulla corsia mancina ha sofferto molto sopratutto nel primo tempo, ci si attende senz’altro di più da un calciatore del suo livello.

Bellomo 5,5: gara in ombra del talento ex Bari, dopo un ottimo inizio il trequartista si è spento alla distanza, venendo sostituito da Toscano ad inizio secondo tempo. (Corazza: 5,5 )

Reginaldo 5,5: l’attaccante brasiliano non è riuscito a pungere questa sera in quel di Francavilla, attende con ansia il suo partner Denis, accanto ad una punta “vera” Reginaldo sembra rendere maggiormente. Allenatore: Toscano 6.

