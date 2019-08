Virtus Francavilla-Reggina LIVE: gol amaranto, a Vazquez risponde De Francesco

25 Agosto 2019 15:27

Virtus Francavilla-Reggina, inizia oggi la stagione in Serie C della compagine di mister Toscano dopo le ottime cose viste in Coppa Italia

La Reggina è pronta a far sul serio. Dopo l’ottima campagna in Coppa Italia, terminata con la sconfitta contro l’Empoli dopo aver superato il primo turno vincendo contro il Vicenza, la squadra di Mimmo Toscano esordisce oggi in Serie C sul campo della Virtus Francavilla dell’ex Baclet. Quest’ultimo ha “minacciato” gli amaranto di voler mettere a segno il gol dell’ex, di certo la compagine di Toscano proverà a scongiurare questa ipotesi. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa; Sparandeo, Tiritiello, Caporale; Albertini, Bovo, Zenuni, Gigliotti, Delvino; Perez, Vazquez. Panchina: De Luca, Sottoriva, Pino, Carella, Marino, Calcagno, Mastropietro, Tchetchoua, Vazquez, Miccoli, Marozzi. Allenatore: Trocini.

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Francesco, Sounas, Rubin; Bellomo, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Lofaro, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Nemia, Rolando, Paolucci, Salandria, Corazza. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Federico Votta di Moliterno e Giovanni Dell’Orco di Policoro).

Virtus Francavilla-Reggina: aggiornamenti LIVE

Gara iniziata con una Reggina arrembante, subito pericolosa con un Bellomo parso attivissimo in avvio. Incontro molto spezzettato, falli reiterati a centrocampo smorzano il ritmo.

La Virtus Francavilla risponde pericolosamente, andando vicina al vantaggio con Perez a seguito di un errore di Rubin entrato in campo non certo con la giusta verve, diversi interventi goffi in questo avvio per il terzino mancino.

Amaranto che pian piano prendono campo, rendendosi pericolosi con Sounas vicinissimo al vantaggio su imbeccata dalla destra di Garufo. Poco dopo è uno splendido Guarna a salire in cattedra, salvando la propria porta su tiro da dentro l’area di Vazquez.

vicinissimo al vantaggio su imbeccata dalla destra di Garufo. Poco dopo è uno splendido Guarna a salire in cattedra, salvando la propria porta su tiro da dentro l’area di Vazquez. Al 37′ minuto la Reggina va sotto. Un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Bianchi a centro area, ha permesso a Vazquez di portare avanti la Virtus, la maggior grinta da parte dei padroni di casa sta facendo al differenza in questo avvio: 1-0 per il Francavilla.

di portare avanti la Virtus, la maggior grinta da parte dei padroni di casa sta facendo al differenza in questo avvio: 1-0 per il Francavilla. Vicinissimo al pareggio Rubin, con un destro da pochi metri di distanza sul quale Costa effettua un miracolo, il primo tempo termina 1-0 per la Virtus .

. Pareggio della Reggina in apertura di secondo tempo con De Francesco , il quale con un tiro-cross beffa Costa impattando sull’1-1. Gara apertissima ed equilibrata in questa seconda frazione, con gli amaranto che stanno tentando di far male alla retroguardia della Virtus.

, il quale con un tiro-cross beffa Costa impattando sull’1-1. Gara apertissima ed equilibrata in questa seconda frazione, con gli amaranto che stanno tentando di far male alla retroguardia della Virtus. Toscano prova a cambiare qualcosa, inserendo Corazza, Paolucci e Rolando in luogo di Bellomo, deludente dopo l’inizio promettente, Sounas e Garufo. Fuori anche De Francesco per un piccolo acciacco, scelto Salandria per sostituire il centrocampista.

Assalto amaranto nel finale, grazie anche alla superiorità numerica per effetto del cartellino rosso comminato dal direttore di gara nei confronti di Bovo. Reggina vicina al gol con Reginaldo, su assist di Salandria da calcio piazzato.

La gara termina 1-1, niente da fare per gli amaranto che non riescono a sfondare nonostante la superiorità numerica.

Valuta questo articolo