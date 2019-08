Virtus Francavilla-Reggina: le formazioni ufficiali, c’è Bellomo

25 Agosto 2019 15:39

Virtus Francavilla-Reggina: le formazioni ufficiali della gara sono state rese note da pochi minuti, Toscano ha scelto Bellomo per l’attacco

Tutto pronto per l’esordio stagionale nel campionato di Serie C della Reggina di Mimmo Toscano. La squadra amaranto sarà impegnata nella prima di campionato sul campo della Virtus Francavilla, squadra temibile guidata da mister Trocini. Toscano ha optato per la coppia d’attacco composta da Bellomo e Reginaldo, con De Francesco subito in campo dal primo minuto.

Ecco le formazioni ufficiali della gara. Virtus Francavilla (3-5-2): Costa; Sparandeo, Tiritiello, Caporale; Albertini, Bovo, Zenuni, Gigliotti, Delvino; Perez, Vazquez. Panchina: De Luca, Sottoriva, Pino, Carella, Marino, Calcagno, Mastropietro, Tchetchoua, Vazquez, Miccoli, Marozzi. Allenatore: Trocini.

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Francesco, Sounas, Rubin; Bellomo, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Lofaro, Bresciani, Gasparetto, Marchi, Nemia, Rolando, Paolucci, Salandria, Corazza. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Federico Votta di Moliterno e Giovanni Dell’Orco di Policoro).

