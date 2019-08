Stop alla violenza di genere, la Polizia in prima linea al fianco delle donne: “Non siete sole, chiedete aiuto e denunciate”

21 Agosto 2019 10:50

Violenza di genere: la Polizia di Stato ricorda quanto sia fondamentale cercare per tempo il giusto supporto. “Non aspettate che sia troppo tardi. Chiedete aiuto e denunciate”

Il crescente numero di segnalazioni di condotte violente, soprattutto in ambito familiare o nel corso di relazioni sentimentali, induce a pensare che il fenomeno, sicuramente non nuovo, stia emergendo e che, molto più che in passato, si sia compresa l’importanza di chiedere aiuto e di denunciare.

Il sistema giuridico, anche di recente, si è adeguato nel senso di individuare sempre nuovi ed efficaci strumenti di tutela delle vittime vulnerabili, che possono chiedere ausilio senza esporsi a pericolo.

La Polizia di Stato è ormai da tempo in prima linea affinché ogni autore di violenza sia perseguito e ogni persona che subisce sia adeguatamente tutelata.

A chi è vittima di aggressioni la Polizia di Stato ricorda quanto sia fondamentale cercare per tempo il giusto supporto e rivolge alle donne il seguente messaggio:

“Non credere che sia colpa tua. Non credere di poterlo cambiare.

Non aspettare che sia troppo tardi. Non accettare l’ultimo appuntamento.

Non far credere di essere caduta dalle scale o che sia stato un incidente.

Non essere convinta di meritarlo. Non sopportare per il bene della famiglia.

Non provare vergogna e non temere il giudizio degli altri.

Non sei sola. Racconta. Chiedi aiuto”.

