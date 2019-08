A Villafranca Tirrena una manifestazione contro la plastica

1 Agosto 2019 16:01

La “Fidapa” per un mondo più plastic-free: sabato 3 Agosto evento a Villafranca, in piazza Graziella Campagna, tra sensibilizzazione, mostre e spettacolo

Si terrà sabato 3 agosto, alle ore 21.30, in piazza Graziella Campagna, l’evento “Villafranca Plastic Free”, organizzato dalla sezione di Villafranca Tirrena dell’associazione “Fidapa BPW Italy”. La manifestazione si prefigge di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’utilizzo consapevole degli oggetti in plastica e del loro riciclaggio: tema divenuto di scottante attualità per la necessità di preservare l’ambiente dai rischi del degrado irreversibile, col fine di lasciarlo vivibile ai nostri figli.

«Questo obiettivo dalla valenza universale – afferma il presidente di sezione Silvana Crea – riveste un significato speciale per la nostra realtà locale, la cui vita si fonda sulla risorsa costituita dal nostro splendido mare e paesaggio».

Nel corso della manifestazione, presentata dagli assessori Nino Costa e Barbara Di Salvo, interverranno gli esponenti della sezione e del Distretto locali “Fidapa”, il vicepresidente nazionale Cettina Oliveri, il sindaco di Villafranca Matteo De Marco, il vicesindaco ed assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro, il presidente della “Pro loco” di Villafranca Antonella Macrì, l’istituto tecnico tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, il responsabile del gruppo “Mangiatorella” Francesco Federico, il presidente della Guardia Costiera Volontaria Giuseppe Giallombardo, il biologo Carmelo Isgrò e l’ingegnere naturalista Linda Schipani.

Si esibiranno in varie performances di musica, ballo ed acrobazie da artisti “mangiafuoco” le associazioni “Eagle’s Club”, “Funfair”, “Gym Life”, “Mary Dance” e “Performance Creation”. Inoltre, durante la serata sarà scelto, a conclusione di un concorso aperto ai bambini, il nome del PesceMangiaplastica e premiato il disegno e/o la scultura più belli. Il PesceMangiaplastica è stato realizzato dalla socia Maria Grazia Bordin, in collaborazione con la ditta “Bertino Gaspare”.

Sarà anche allestita una mostra con tutti i lavori presentati, un’esposizione delle opere di Merita Shehu e Patrizia Previti, e degli stand con prodotti ecosostenibili realizzati dalle start-up fondate dagli studenti dell’istituto tecnico tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo.

Sarà, insomma, una serata dal grande valore sociale, la prima di una serie di manifestazioni che vedranno coinvolte a settembre anche le scuole.

Viviamo, infatti, in una società nella quale siamo circondati da prodotti in plastica, in continuo aumento. Fortunatamente, i rifiuti in plastica riciclabili sono tantissimi, molti d’uso quotidiano, quali bottiglie di varie bevande, contenitori di alimenti o buste della spesa. Tuttavia, solo una piccola parte di essi è destinata finora al riciclo meccanico (che prevede la trasformazione della plastica non più utilizzata per nuovi prodotti) o chimico (con il ritorno, invece, alla plastica quale materia prima di base).

La plastica – occorre ricordare – si degrada in un lasso di tempo molto lungo, che può raggiungere e superare, in alcuni casi, i mille anni. La plastica sta divorando indisturbata il pianeta e sta a noi impedire che ciò continui, attuando piccoli accorgimenti che fanno la differenza, istruendo le menti più giovani alla riduzione di questo materiale e sentendoci tutti, uno per uno, agenti promotori di questa battaglia.

La FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta da circa 11mila socie in Italia ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

Ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente, avente tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, rimuovendo ogni forma di discriminazione. La FIDAPA BPW Italy non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione.

