Villa San Giovanni: l’Unione Nazionale Consumatori diffida l’ANAS

L’Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni, diffida l’ANAS: “occorre porre in sicurezza e scongiurare pericoli e tutelare il diritto alla salute e l’incolumità dei residenti in località S. Filippo Neri – Bolano”

L’Unione Nazionale Consumatori di Villa San Giovanni scrive e diffida la società ANAS S.p.A. e sollecita interventi concreti ed urgenti, e non più derogabili, sul tratto autostradale sovrastante la strada statale 18 e precisamente dell’Area S. Filippo Neri – Bolano.

Il suddetto tratto autostradale già dall’agosto 2017 evidenziava importanti, tracce di cedimento, sia di tipo strutturale che ambientale, con ricorrenti e segnalati cedimenti di pezzi in cemento e altri materiali che reiteratamente, finiscono sull’asfalto della Strada Statale 18 e nelle proprietà adiacenti la via Nazionale, nel tratto sottostante il predetto tratto autostradale, con grave pregiudizio per quanti risiedono nella zona interessata o per coloro che percorrono la Strada Statale.

Una situazione non più tollerabile – ad avviso dell’Unione Nazionale Consumatori – che rappresenta un grave pericolo, per la salute di quanti, sono loro malgrado costretti a subire, inoltre, sia il continuo rumore con decibel non sopportabili delle autovetture e dei mezzi pesanti ed a respirare le polveri derivanti dai gas di scarico di migliaia di autovetture e mezzi pesanti che quotidianamente attraversano il tratto autostradale in parola.

Già nel settembre del 2017, un cittadino residente nella zona interessata, aveva scritto all’Assessore all’Ambiente del Comune di Villa San Giovanni e per conoscenza al Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni esponendo le criticità derivanti dall’inquinamento acustico ed atmosferico, in considerazione oltre che del traffico locale anche di quello derivante dai mezzi pesanti e non diretti e provenienti dalla Sicilia, cui lo stesso e gli altri residenti della zona sono giornalmente sottoposti h 24.

Inoltre, – rammenta ancora l’Associazione di tutela dei diritti dei consumatori – a causa di un tragico incidente stradale, avvenuto anni fa, dal predetto tratto autostradale sopraelevato è precipitato addirittura un camion, senza che nessun provvedimento significativo fosse assunto dalle autorità competenti a tutele dalla salvaguardia e della salute e sicurezza di chi vive in prossimità o di chi attraversi il tratto di Strada Statale sottostante o il tratto autostradale sovrastante.

In assenza di interventi concreti – afferma l’Unione Nazionali Consumatori – la situazione si è aggravata palesemente, per tali ragioni, su sollecitazione di un nostro assistito, abbiamo deciso di intervenire ufficialmente e diffidare la società ANAS, che ha competenza, sia nel tratto autostradale sovrastante che sulla sottostante Statale, con una nota che abbiamo inviato, per conoscenza, anche al Prefetto di Reggio Calabria ed al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente della Città di Villa San Giovanni, per chiedere all’ANAS nell’interesse dei cittadini, che si provveda con sollecitudine e senza indugio a realizzare tutti gli interventi necessari ed indifferibili per porre in sicurezza l’area indicata. Inoltre, l’Unione Nazionali Consumatori ha chiesto di effettuare con urgenza ogni intervento utile e necessario, anche per scongiurare i pericoli segnalati per garantire la salute dei residenti ed istallare prontamente un numero idoneo e congruo di barriere fonoassorbenti di ultima generazione, nel tratto autostradale sopraelevato, in maniera tale da attenuare anche i rumori derivanti dal traffico veicolare.

Infine, l’Unione Nazionale Consumatori ha chiesto all’ANAS, un periodico monitoraggio, sia della parte sopraelevata del tratto autostradale che di quella sottostante SS 18, dandone formale comunicazione scritta a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, alla stessa associazione ed alle autorità competenti (Sindaco, Assessore, Polizia Stradale, ecc.).

Adesso – conclude l’Unione Nazionale Consumatori – restiamo in attesa di un solerte riscontro, affinché la società ANAS S.p.A. e le autorità, ciascuno per quanto di competenza, si adoperino anch’esse nell’esercizio delle proprie funzioni per la tutela e l’incolumità della salute e della sicurezza dei cittadini residenti e non.

