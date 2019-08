17 Agosto 2019 12:48

Villa San Giovanni: sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette degli asili nido con bambini da 0 a 36 mesi

Un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione delle rette, presso i servizi per l’infanzia (nidi e micronidi), con l’erogazione di buoni a sostegno delle famiglie, grazie alle risorse dei fondi PAC per la prima infanzia. A comunicarlo, con entusiasmo, è Maria grazia Richichi Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, ente capofila dell’Ambito Territoriale 14. I voucher sono utilizzabili presso Strutture autorizzate al funzionamento ed accreditate dall’Ambito 14, ovvero presso i Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli e Villa San Giovanni. Rivolto ai genitori, anche tutori e affidatari dei bambini di età compresa tra 0-36 mesi, residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 14, con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, l’avviso – ha affermato Maria Grazia Richichi – mira ad offrire, per una durata di 9 mesi, un beneficio sulla base dei criteri previsti dall’avviso pubblico e secondo i quali, verrà redatta una graduatoria che tiene conto an-che della composizione dei nuclei familiari, dell’eventuale bisogno socio-economico e dei redditi. I geni-tori interessati ad usufruire di questo beneficio potranno presentare domanda al Dirigente dei Servizi per l’Infanzia dell’Ambito Territoriale 14 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni en-tro e non oltre le ore 12,00 del 16 settembre 2019. Il Modulo, unitamente all’avviso, è disponibile sul sito del comune di Villat, nonché sui siti dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14.

“Questa è solo la prima attività nata dalla riprogrammazione dei Fondi del Ministero relativi al Pro-gramma Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzia ed agli Anziani Non Autosufficienti – ha dichiarato il vicesindaco Richichi – attività svolta negli ultimi mesi dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni quale Capofila dell’Ambito 14, che hanno visto l’impegno del Capo Settore Francesco Gangemi e del Responsabile Antonio Giordano, con il supporto del consulente per la progettazione Pie-tro Criaco, permettere il riutilizzo di € 605.572,00 per i servizi per l’Infanzia e di € 468.715,53 per i servi-zi rivolti agli anziani. Tale riprogrammazione, che recupera le somme disponibili dalle economie pro-grammate dal Ministero dell’Interno, approvata dal Coordinamento Istituzionale dei Sindaci appartenenti all’Ambito 14, permetterà il proseguimento e l’implementazione dei servizi rivolti a famiglie con presen-za all’interno del nucleo di bambini e anziani non autosufficienti già realizzati negli anni precedenti e che sono state di notevole aiuto a chi si trova in situazioni socio-economiche di disagio e di particolare bisogno. Già da anni questa opportunità è attiva e sta sempre più consolidandosi. Credo di poter esprimere anche a nome dei colleghi e dei sindaci di tutti i Comuni – ha concluso Maria Grazia Richichi – grande soddisfazione, poiché le risorse che sono oggi disponibili con i Fondi PAC, sono il frutto di un lavoro svolto con impegno e professionalità dai nostri uffici, ma anche di una importante collaborazione sinergica con tutte le Amministrazioni comunali dell’Ambito 14, con l’obiettivo di offrire sostegno concre-to alle famiglie che versano in condizioni di bisogno, riuscendo così ad alleviare parte del loro disagio”.

