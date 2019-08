Villa San Giovanni: la maggioranza sostiene l’azione amministrativa del sindaco Siclari

3 Agosto 2019 19:38

Villa San Giovanni: una maggioranza al completo ieri si è riunita per fare il punto sulla situazione politica ed amministrativa e per sostenere l’azione del sindaco Giovanni Siclari e della sua giunta

Una maggioranza al completo ieri si è riunita per fare il punto sulla situazione politica ed amministrativa e per sostenere l’azione del sindaco Giovanni Siclari e della sua giunta. La maggioranza Lega e Forza Italia ha deciso di fare un passo avanti confermando la compattezza della squadra e la volontà di andare avanti uniti ed in modo determinato per portare avanti quelli che sono gli obiettivi prefissati in campagna elettorale. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti fin qui, alcuni importanti- ha rimarcato in modo unanime la squadra di maggioranza – siamo consapevoli che, soprattutto nella gestione dell’ordinario come la pulizia i rifiuti ed il traffico, nonostante il costante e prezioso impegno degli assessori Pietro Caminiti e Massimo Morgante, abbiamo gli stessi problemi che vivono tutti i comuni da Roma in giù, ma siamo determinati a risolverli per il bene della città. Quello che ci preme rimarcare è la volontà di affrontare le difficoltà e rimanere fino a fine mandato, per dare le risposte che la città si aspetta. I risultati si stanno vedendo, quindi non intendiamo fermarci. Tanti i problemi da risolvere ma, sicuramente, abbiamo intrapreso il percorso giusto”. Quello che emerge dalla riunione di maggioranza è la volontà di andare avanti perchè “i numeri ci sono, rimanendo pur sempre aperti a un dialogo e al confronto con chi ha a cuore il bene della città”. A confermarlo è anche il capogruppo Francesca Porpiglia che, come esponente della Lega in giunta comunale a Villa San Giovanni, ha precisato “tengo a ricordare che la giunta è frutto di un accordo politico Forza Italia –Lega. L’attuale maggioranza si sta impegnando al massimo per completare i progetti già avviati per dare decoro a Villa San Giovanni, pur nelle ristrettezze economiche. Porteremo avanti il programma dell’amministrazione”. Nessuna crisi e sintonia sul programma da portare avanti”. Così la maggioranza si stringe e blinda il primo cittadino che sa di poter contare su una maggioranza pronta a rimboccarsi le maniche per lavorare guardando al futuro della città.

