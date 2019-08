1 Agosto 2019 18:29

A Villa San Giovanni si è tenuta la Cerimonia di passaggio della Campana del Leo Club Reggio Calabria Host con la nomina del nuovo presidente per l’anno sociale 2019/2020 Chiara Manti

Domenica sera, a Villa Labocetta, in località Villa San Giovanni si è tenuta la Cerimonia di passaggio della Campana del Leo Club Reggio Calabria Host, Vittoria G.S. Porcelli con la nomina del nuovo presidente per l’anno sociale 2019/2020 Chiara Manti. La cerimonia si è svolta nella splendida cornice del Calabria Tour, evento dedicato ai cambi di vertice di Leo clubs, che in occasione di questa prima tappa ha raccolto i clubs di Reggio Calabria Primo Sole, Polistena Brutium, Villa San Giovanni Cenide. L’evento è stato partecipato dai presidenti entranti dei Leo clubs citati e dai presidenti dei rispettivi Lions padrini come segno di collaborazione e vicinanza tra Leo e Lions; per alcuni di questi club, appartenenti alla zona 7, si è anche verificato l’ingresso di nuovi soci e il festeggiamento della charter night. Il neo Presidente Chiara Manti, nel delineare il suo programma per il prossimo anno sociale, ha manifestato la volontà di puntare ad iniziative finalizzate a praticare quella solidarietà che passa da un’attiva partecipazione al bene della comunità. L’obiettivo e al tempo stesso l’augurio per il nuovo anno è che il club possa “servire” attraverso lo sviluppo di progetti che costituiscano per tutti i soci uno stimolo al raggiungimento di obiettivi personali e sociali sempre più alti, un’occasione per un confronto dialettico di idee, un modo per rinsaldare l’amicizia che è il fine per antonomasia e mai un mezzo e che rappresenta la massima espressione in cui si compendia il senso del “we serve”. Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Distretto 108 ya Andrea Scarpino e il Presidente del Multidistretto Leo 108 Italy Emilia Fresia. Il consiglio direttivo che affiancherà il Presidente Chiara Manti è così composto: segretario Marina Calcagni, vice presidente Maria Carmela Parisi, cerimoniere Eleonora Romeo, tesoriere Francesco Minniti, addetto social Francesco Martino.

