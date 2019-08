Villa San Giovanni: questa sera appuntamento con “Donne in Calabria”

2 Agosto 2019 10:54

Villa San Giovanni: questa sera alle 20.30 il convegno si terrà in Piazza Chiesa a Cannitello

L’estate Villese è anche confronto e condivisione e, appuntamento cardine è un interessante convegno dal titolo esplicativo: “Donne di Calabria. Il coraggio di combattere nella terra dei diritti negati”. Donne e mamme straordinarie racconteranno le loro storie, vite messe a dura prova da sofferenze di ogni genere che solo il coraggio e l’amore per i figli ha permesso loro di superare. Sarà un momento di confronto anche per discutere su come è possibile non far sentire sole le tante donne che in questa terra si trovano a combattere anche contro l’indifferenza delle istituzioni. Non mancheranno gli spunti grazie all’intervento delle mamme Silvana Ruggiero, anche assessore al Comune di Bagnara, Rosita Terranova, Angela Villani, Stefania Gurnari e Sabina Berretta, interverranno l’assessore regionale al welfare e alle politiche sociali Angela Robbe, la presidente della commissione pari opportunità della regione Cinzia Nava e la componente della Cpo della città metropolitana di Reggio Calabria Viviana Porcino. Dal confronto nascono sempre idee e queste sono opportunità da non perdere. Durante la serata sarà presentato il libro “Nell’universo di un numero primo” dell’autore Green Eyed Vincent e si esibiranno diverse scuole di danza della provincia reggina nel Gran Galà della Danza ASC.

