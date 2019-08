2 Agosto 2019 14:55

Vibo Valentia: prosegue il giro itinerante della manifestazione “Io sono Ambiente 2019”, un progetto nazionale tra il Comando Unità Forestale Ambientale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Ambiente

Prosegue il giro itinerante della manifestazione “Io sono Ambiente 2019 “, un progetto nazionale tra il Comando Unità Forestale Ambientale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Ambiente. Il secondo appuntamento estivo nella provincia di Vibo Valentia con i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Mongiana si svolgerà in Tropea, in Piazza Vittorio Veneto, nelle ore serali delle giornate di Sabato 3 e domenica 4 agosto 2019. In tale occasione sarà allestito uno stand istituzionale, dove personale dei Carabinieri Forestali fornirà al pubblico informazioni sul tema del riciclo, del riutilizzo e riduzione della plastica, della tutela della biodiversità marina e terrestre, fornendo indicazioni sulle buone pratiche che possono contribuire alla difesa dell’ambiente. Detta campagna istituzionale è fortemente voluta dal Ministro dell’ambiente, che rivolge il suo appello a tutti i cittadini “Mi appello a ogni cittadino che troverà sulle spiagge della plastica: raccoglietela e gettatela nella differenziata; se ci aiutano 60 milioni di italiani sono 60 milioni di pezzi di plastica in meno nel mare”. Dopo Tropea sarà la volta di Vibo Marina, che ospiterà la manifestazione sul Lungomare cittadino il 17 agosto 2019 e a seguire la Città di Ricadi, che accoglierà la manifestazione nella Frazione San Nicolo, Piazza Fontana, il giorno 19 agosto 2019. Collaboreranno ai vari eventi: Lega Ambiente di Ricadi, il Comune di Vibo Valentia e il Comune di Ricadi.

