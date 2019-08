Ha viaggiato per anni in autostrada senza mai pagare al casello: camionista beccato dalla Polizia, dovrà versare oltre 16mila euro di pedaggi

24 Agosto 2019 16:59

Camionista romeno fermato dalla Polizia di Gorizia: a suo carico 13 sanzioni amministrative per mancato pagamento del pedaggio austostradale

Un camionista di nazionalità romena è stato fermato dalla Polizia di Stato di Gorizia sull’A4. Durante gli accertamenti del caso gli agenti hanno rilevato che a suo carico erano state contestate 13 sanzioni amministrative per mancato pagamento del pedaggio. L’autista, titolare di una ditta di autotrasporti, per un anno non ha pagato oltre 16 mila euro di pedaggi autostradali. Secondo quanto riscontrato dagli agenti, l’uomo si fermava al casello dichiarando di non avere denaro in contante e chiedeva che l’addebito venisse recapitato alla società. Ma il camionista non ha mai pagato quanto dovuto. Per il momento l’autista pagato solo i 900 euro di multa, sanzione complessiva per le innumerevoli violazioni del Codice della Strada compiute. Per la restante parte dovuta, è stata avviata un’azione di recupero crediti. All’uomo sono stati tolti 26 punti dalla patente e non potrà più guidare in Italia.

