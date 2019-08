Viabilità: bollino nero domani in Sicilia, al via il piano per fronteggiare il traffico intenso

9 Agosto 2019 17:51

In Sicilia sarà un weekend da bollino nero, autostrada Messina-Palermo compresa. Ieri in prefettura a Palermo il Comitato operativo per la viabilità Palermo

Weekend da bollino nero in Sicilia. Nelle autostrade siciliane sono stati sospesi i cantieri e nei giorni del 14 e 15 agosto è stato predisposto un piano operativo del 118 e Asp per garantire adeguata assistenza sanitaria. Ieri in Prefettura a Palermo si riunito il Comitato operativo per la viabilità (Cov), per fronteggiare i weekend ‘rossi’ di questo mese. Focus sull’incremento di traffico previsto per le giornate di ferragosto e del contro esodo, su l’A 29 Palermo -Mazzara del Vallo, sull’A 19 Palermo-Catania e sull’A 20 Palermo- Messina, e sulla viabilità alternativa della S.S. 113 in entrambe le direzioni di marcia.

Cas e Anas hanno inoltre assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l’impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code nonché la presenza di pattuglie in reperibilità.

