Turista beccato dai Carabinieri mentre fa pipì in strada: dovrà pagare 3.333 euro di multa. “Non metterò mai più piede in Sicilia”

11 Agosto 2019 19:58

La disavventura di un turista romano in vacanza in Sicilia, beccato dai Carabinieri mentre faceva pipì in strada. Per lui multa da 3.333 euro. “Mi hanno rovinato l’unica vacanza dell’anno e i prossimi mesi in cui dovrò fare enormi sacrifici per pagare la multa”

Percorreva a piedi la strada in direzione Scala dei Turchi, sotto il sole cocente di mezzogiorno, quando ha avvertito un bisogno impellente. Si è fermato e ha cercato un posto isolato per poter fare pipì. Proprio in quel preciso instante passava in strada un’auto dei carabinieri. I militari si sono accorti dell’uomo in mezzo alla vegetazione e lo hanno multato contestandogli il reato di atti contrari alla pubblica decenza, che prevede sanzioni dai 5 mila ai 10 mila euro. È quanto accaduto a un turista romano in vacanza in Sicilia, che adesso dovrà pagare una multa di 3.333 euro. “Non riuscivo più a trattenerla, stavo poco bene” ha dichiarato nel verbale Francesco Valori, il turista 51enne.

“Era un’ora che camminavo in una strada senza un bar, senza un locale dove fermarmi – racconta Valori– Mi sposto con i mezzi pubblici perché noleggiare un’auto costava troppo. L’autobus mi ha lasciato a cinque chilometri dalla Scala dei Turchi. Ho provato a resistere, ma ho cinquant’anni e la resistenza non è quella dei vent’anni”. “Guadagno 1.200 euro al mese e questa pipì mi è costata tre mesi di stipendio-sottolinea- So di aver sbagliato e se la multa fosse stata di 200 euro non mi sarei nemmeno arrabbiato, ma 3.333 euro è una follia. Ci vuole buonsenso. Sono rimasto due ore in caserma in attesa del verbale. A conti fatti potevo noleggiare una Porsche con gli stessi soldi. Mi hanno rovinato l’unica vacanza dell’anno e i prossimi mesi in cui dovrò fare enormi sacrifici per pagare la multa – conclude – Non tornerò più in Sicilia. In quattro giorni ho visto comportamenti molto più incivili del mio non sanzionati”.

