Troppo traffico: sospeso il trenino del turista a Capo d’Orlando

12 Agosto 2019 13:48

Sospeso il trenino del turista a Capo d’Orlando: il servizio riprenderà dopo ferragosto

Per esigenze di circolazione e per evitare di congestionare il traffico, è stato sospeso in questa settimana di Ferragosto il trenino del turista a Capo d’Orlando. La decisione è stata adottata dopo aver preso atto dei disagi registrati nella giornata di ieri a causa nel notevole incremento del traffico, specialmente nelle ore pomeridiane.

Il servizio di trasporto gratuito per residenti e visitatori riprenderà da lunedì 19 su tutta la litoranea dal lungomare Ligabue e Andrea Doria fino a Villa Bagnoli dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

