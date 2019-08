Traversata dello Stretto: domani a Villa San Giovanni il team di Ricicla Estate

3 Agosto 2019 23:16

Iniziate le tappe del team di Ricicla Estate, la campagna itinerante di Legambiente Calabria sostenuta dal Conai. Domani i volontari della campagna saranno a Villa San Giovanni alle ore 10 sul lungomare in occasione della Traversata dello Stretto

Ieri a Pietrapaola e a Cariati, oggi a Caminia: sono iniziate le tappe del team di Ricicla Estate, la campagna itinerante di Legambiente Calabria sostenuta dal Conai. Domani i volontari della campagna saranno a Villa San Giovanni alle ore 10 sul lungomare in occasione della traversata dello stretto. Il team, coordinato dalla responsabile Caterina Cristofaro, ieri è approdato sulla spiaggia di Pietrapaola nella mattinata e nel pomeriggio su quella di Cariati. Con l’aiuto del Circolo Nicà di Scala Coeli il team di Ricicla Estate è riuscito a dare tante informazioni ai bagnanti riguardo alla raccolta differenziata. Per i bambini diversi sono stati i momenti di gioco creativo, non è mancato il classico gioco della bandierina con i rifiuti e molto educativa è stata la costruzione di una medusa con carta riciclata e cannucce.

A Caminia il team è stato supportato dal Circolo di Stalettì. Anche sulla spiaggia di Caminia non sono mancati i punti informativi per i bagnanti, che si sono rivelati molto interessati alla tematica della raccolta differenziata. Per i bambini tanti sono stati i momenti dei laboratori creativi. Come ha spiegato la responsabile Caterina Cristofaro in queste prime tappe le spiagge sono risultate essere abbastanza pulite; dai confronti con i bagnanti è risultato che molti portano con sè il sacchetto per i rifiuti, altri hanno fatto notare come sia incivile abbandonare le bottiglie di plastica sulla spiaggia, ma la Cristofaro ha spiegato che è ancora peggio guardare e non fare nulla perché tutti possono contribuire per avere luoghi più puliti.

Valuta questo articolo