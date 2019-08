Terribile incidente in Calabria per Pozzovivo, lo scalatore lucano investito da un’auto a Cosenza: verrà operato nel pomeriggio, addio alla Vuelta

12 Agosto 2019 15:35

Drammatico incidente in Calabria per Pozzovivo: l’atleta 36enne, reduce dal Tour di Polonia, si stava allenando in vista della Vuelta che, per ovvie ragioni, adesso sarà costretto a saltare

Drammatico incidente per Domenico Pozzovivo. Il ciclista del team Bahrain-Merida, è stato travolto da un’auto mentre si stava allenando sulla strada. L’impatto è avvenuto sul tratto che conduce a Laurignano, frazione di Dipignano, nel cosentino, in prossimità di un incrocio. Il conducente dell’auto, una Fiat Grande Punto, ha subito chiesto l’intervento del personale medico del 118. Pozzovivo è rimasto a terra dolorante e non riusciva a muoversi, ma è rimasto cosciente. Il ciclista e’ stato trasferito nell’ospedale di Cosenza: ha riportato due fratture esposte, a tibia e perone, ed al gomito e nel tardo pomeriggio sarà operato per ostiosintesi in sedazione dal primario del reparto di ortopedia Gualtiero Cipparrone. L’atleta 36enne, reduce dal Tour di Polonia, si stava allenando in vista della Vuelta che, per ovvie ragioni, adesso sarà costretto a saltare. Il ciclista Lucano, nell’aprile scorso, era stato operato a Crotone nella “Calabrodental”, una clinica odontoiatrica specializzata in interventi maxillofacciali, dopo la caduta di alcuni giorni prima alla Freccia Vallone.

