Terremoto a Catania: arriva il commissario per la ricostruzione

6 Agosto 2019 14:33

Ratificata la nomina del commissario per il terremoto nel Catanese. M5S: “Il nostro pressing ha avuto effetto, Scalia figura di alto profilo”

“Finalmente l’attesissima nomina del commissario per la ricostruzione nelle zone terremotate del Catanese è arrivata, ora vigileremo perché tutto proceda con la dovuta celerità. Famiglie e imprese nelle zone colpite dal sisma del 26 dicembre hanno già sofferto abbastanza”.

Lo dicono i deputati regionali catanesi del Movimento 5 Stelle all’Ars, dando notizia dell’avvenuta ratifica da parte del presidente del Consiglio, Conte, della nomina di Salvatore Scalia in qualità di commissario per la ricostruzione nelle zone terremotate del Catanese.

“Evidentemente – afferma la deputata Angela Foti – il nostro pressing è servito a qualcosa. Il commissario per la ricostruzione doveva essere una figura di alto profilo e siamo molto soddisfatti, come lo sono anche i sindaci dei territori, che la scelta sia caduta sull’ex magistrato catanese.

“Scalia – sottolinea Foti – è già stato commissario in molti Comuni e ha coordinato i comitati dei cittadini terremotati, quindi la sua indicazione proviene proprio dai territori. Adesso bisognerà accelerare tutte le procedure per la ricostruzione, in favore delle popolazioni che hanno bisogno di risollevarsi in tempi brevi dal dramma subìto, per ritornare alla normalità”.

“Abbiamo sostenuto sin dall’inizio la nomina di Scalia – ricorda il deputato Giancarlo Cancelleri – attraverso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi, che ha lavorato fino a giungere alla ratifica di oggi. Al nuovo commissario vanno i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro per far uscire finalmente dall’emergenza i tanti cittadini che stanno purtroppo subendo molti disagi”.

Valuta questo articolo