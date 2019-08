Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. La Lega durissima contro i grillini: “ci saranno conseguenze”. Governo a rischio [FOTO]

7 Agosto 2019 15:36

Volano gli stracci nel governo tra Lega e M5S. In aula approvati solo i documenti a favore della Tav, bocciata la mozione dei grillini: “Conte vada al Quirinale”

Volano gli stracci nel Governo Lega-M5S dopo il voto in Senato sulla Tav: bocciata la mozione dei grillini “No Tav”, passano tutte le altre mozioni a favore dell’opera. Approvate le mozione “Sì Tav” del Pd, Bonino, Fratelli d’Italia, Forza Italia. Anche il Ministro delle Infrastrutture Toninelli ha votato “no”. Sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini vanno via senza parlare.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Renzi: “ogni giorno i 5Stelle mangiano cucchiaini di merda”

Matteo Renzi è durissimo: “ogni giorno i 5Stelle mangiano cucchiaini di merda. La partita Salvini-Di Maio? 6-0, 6-1”. Su Salvini: “non ha le palle, non è una persona coraggiosa. Se il governo non cade ora andrà avanti oltre maggio 2020, quando ci saranno nuove nomine”.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Zingaretti: “Conte non ha più maggioranza, vada al Quirinale”

“La seduta del Senato ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il Governo non ha più una maggioranza. La Tav non è solo una fondamentale infrastruttura utile allo sviluppo del Paese. Ma è anche figlia di accordi e trattati internazionali. Un governo non può non avere una sua maggioranza in politica estera e questo governo non ce l’ha“. Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Berlusconi: “voto la migliore soluzione”

“Interrompere questa esperienza fallimentare è un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani“. Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Questo Parlamento – aggiunge – non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse. Il compito di decidere se e come far proseguire la legislatura spetta al presidente Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore per il Paese siano nuove elezioni”.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Marcucci: “aperta crisi di governo”

“I senatori del Pd con il loro voto hanno tenuto la barra dritta e raggiunto l’obiettivo. Sono passate le mozioni pro Tav e si è aperta in modo plastico la crisi di governo tra Lega e 5 stelle. Sono orgoglioso del comportamento di tutto il gruppo che è stato particolarmente unito“. E’ quanto afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

Governo a rischio, Toninelli: “c’è ancora tanto da fare”

Toninelli scrive su facebook dopo il voto sulla Tav: “tanto c’è ancora da fare ma la strada tracciata è quella giusta. Ora avanti così, passo dopo passo, per chiudere positivamente altri dossier e tornare finalmente all’avanguardia in Europa nel settore delle infrastrutture e dei trasporti”.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Meloni: “ha vinto l’Italia”

“Tav: vince l’Italia. Con l’approvazione delle mozioni per il sì, compresa quella di Fdi, il Parlamento si è espresso in maniera inequivocabile e speriamo definitiva sulla Torino-Lione. Oggi come ieri, la posizione di Fratelli d’Italia è sempre stata la stessa: si Tav, sì alla difesa degli interessi italiani e alla costruzione di un futuro di crescita per i nostri figli”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Romeo (Lega): “ci saranno conseguenze politiche”

“Oggi chi vota no al Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi”. E’ quanto ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

Tav: bocciata la mozione del M5S, approvate quelle a favore. Toti: “è opera simbolo di un paese che vuole crescere”

“Mi pare che i toni al Senato sulla Tav siano molto duri. La Tav è un’opera utile e da fare, simbolo di un Paese che vuole crescere e che vuole la modernità. Spero che il Parlamento dia un voto molto netto”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti.

Valuta questo articolo