Taurianova, al via il cartellone dell’estate taurianovese

Al via il “Taurianova Summer 2019”, il cartellone dell’estate taurianovese che dal primo agosto al 9 settembre animerà la cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria

Via a “Taurianova Summer 2019”, il cartellone dell’estate taurianovese che dal primo agosto al 9 settembre animerà la cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Un programma ricco, che prevede tante attività dedicate all’arte, alla musica, alla cultura, all’enogastronomia, allo sport e all’intrattenimento, messo a punto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabio Scionti, e in particolare dall’Assessorato agli Eventi cittadini di promozione e alle Politiche per lo sviluppo del turismo guidato da Raffaele Loprete.

La rassegna estiva si avvale del patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della collaborazione della Consulta delle Associazioni e della Società Civile, di numerose Associazioni cittadine e di partner privati che insieme offriranno un ampio ventaglio di eventi. Gli appuntamenti, per tutte le età, si svolgeranno nel centro cittadino e presso le comunità di San Martino e di Amato, con l’obiettivo di coinvolgere un grande pubblico, proveniente da tutto il territorio pianigiano. Tra gli appuntamenti più attesi, la quarta edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari Città di Taurianova” a cura dell’Associazione Amici del Palco, dal 2 al 4 agosto, la terza edizione della “Festa dell’Arte pasticcera” promossa dall’Amministrazione in collaborazione con l’Associazione PAST (Pasticceri associati taurianovesi), il 12 agosto, che sarà suggellata dal concerto del noto cantautore Eugenio Finardi, la seconda edizione della “Serata 30&Lode” che coinvolgerà i commercianti del centro cittadino, il 14 agosto, la terza edizione di “Street Food Taurianova Village”, dal 16 al 18 agosto, a cura dell’Associazione Lzero63, “Musica Sottolio XIV edizione” a cura della Associazione Multiculturale Mammalucco, il 17 agosto, lo spettacolo di Cabaret di Lino Barbieri, il 27 agosto, e la tre giorni dedicata ai Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Montagna 7, 8 e 9 settembre.

Il cartellone prevede anche spettacoli e performance teatrali, spettacoli di danza, intrattenimento per i più piccoli. “Il programma dell’Estate Taurianovese 2019 si distingue per la qualità e la varietà di proposte, frutto di un accurato lavoro di programmazione e di collaborazione tra gli assessorati – sottolinea il sindaco Fabio Scionti. «L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di offrire e garantire alla comunità una rassegna estiva coinvolgente – sottolinea il primo cittadino – è stato raggiunto grazie all’impegno dell’assessore Raffaele Loprete e alla disponibilità di tutti gli attori coinvolti”. “L’offerta culturale e turistica del comune di Taurianova, questa estate, si caratterizza per l’ampio ventaglio di iniziative a cura dell’Amministrazione, a cura di associazioni e di soggetti privati che hanno scelto di contribuire alla costruzione di un programma inteso e interessante – afferma l’assessore Raffaele Loprete. “I momenti di maggiore attrattiva, per il pubblico di tutto il territorio metropolitano, saranno certamente gli appuntamenti storicizzati – conclude l’assessore – che puntano ad esaltare le tradizioni e le eccellenze della nostra città, dove la collaborazione tra soggetti pubblici e privati rappresenta la giusta direzione verso uno sviluppo culturale, sociale ed economico”.

