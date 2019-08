Pauroso schianto a Catania, Suv finisce contro un albero: 6 minorenni in ospedale, indagini su chi era alla guida

17 Agosto 2019 18:46

Paura per sei minorenni a Catania. In via Ippocampo un suv, con bordo i minori, è uscito fuori strada e ha finito la sua corsa ribaltandosi contro un muretto e un albero. I vigili del fuoco sono intervenuti estraendo i sei minori dall’abitacolo accartocciato. I feriti sono stati trasferiti in ospedale con ambulanza del 118.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia del Comune di Catania per i rilievi e le indagini del caso, gli agenti dovranno dovrà accertare anche se alla guida del Suv ci fosse uno dei minorenni rimasti feriti.

