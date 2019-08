Sulle tracce di Fantozzi: a Reggio Calabria l’omaggio a Paolo Villaggio

11 Agosto 2019 20:14

A Reggio Calabria l’evento promosso da Anasillaos: Luca Pellerone racconta Paolo Villaggio

“Omaggio a Paolo Villaggio – sulle tracce del “Fantozzi” che è in tutti noi è il tema della conversazione promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos che il Dott. Luca Pellerone, studioso e cultore di cinema nonché Presidente di Anassilaos Giovani, terrà martedì 13 agosto alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio al Corso a Reggio. Nella letteratura come nel cinema vi sono personaggi la cui fama ha presto sopravanzato quella degli autori che li hanno creati. Tutti sanno chi è Sherlock Holmes o Tarzan o Frankstein o Dracula ma pochi conoscono Arthur Conan Doyle, il creatore dell’investigatore per eccellenza o Edgar Rice Burroughs, l’inventore del bambino selvaggio cresciuto nella giungla e allevato dalle scimmie o Mary Shelley, colei che inventò il primo horror della storia o Bram Stoker, lo scrittore irlandese che diede vita alla figura, in tutti i sensi immortale, del vampiro. Questo anche il caso del ragioniere Ugo Fantozzi, il personaggio letterario creato da Paolo Villaggio, apparso nei due libri di grande successo “Fantozzi” e “Il secondo tragico libro di Fantozzi” (un milione di copie vendute), tradotti in più lingue, che valsero all’autore il prestigioso premio “Gogol” per la vicinanza ai temi e ai personaggi del grande scrittore russo. Dalla letteratura al cinema il passo fu rapido e nel 1975 e 1976 Fantozzi fu protagonista di una serie di film, i primi due girati da Luciano Salce, interpretati – caso unico – dallo stesso autore Villaggio, che hanno avuto un enorme successo di pubblico e nei quali sono anche emerse talune figure di contorno, così bene caratterizzate, da divenire anch’esse, al pari dell’impiegato Fantozzi, prototipi di quegli uomini e donne che appartengono anche al nostro vissuto quotidiano, dalla signorina Silvani, cinematograficamente e magistralmente interpretata da Anna Mazzamauro, al ragionier Filini, interpretato da Gigi Reder, alla Signora Pina, moglie di Fantozzi, remissiva e rassegnata, interpretata dapprima da Liù Bosisio e successivamente da Milena Vukotic. Sottotitolo dell’incontro- omaggio a Paolo Villaggio – è “il Fantozzi che è in tutti noi” ed infatti, a spiegare l’enorme successo, prima letterario e poi cinematografico, del personaggio giova ricordare che in molte delle situazioni vissute dal Ragioniere si rispecchia la vita dell’Italia di ieri e di oggi che diviene però prototipo – da qui il riferimento a Gogol – della esistenza vissuta da uomini e donne attraverso i secoli in un determinato contesto sociale. Una vita ricca di aspirazioni e frustrazioni; di sogni che non si realizzano e di desideri mancati; di impegno ma soprattutto disimpegno; di relazioni interne al proprio mondo lavorativo che occupa grandissima parte dell’esistenza, quasi una realtà a se stante nella quale allignano piccole cattiverie e ferocie, meschinità e bontà, al quale non si riesce a sfuggire neanche nei momenti di relativa libertà; di hobby vissuti coralmente (il calcio e i viaggi organizzati); di passioni segrete e di ripulse; di piccole ribellioni ad imposizioni culturali radical-chic (tutti ricordiamo la celebre frase di Fantozzi «Per me… La corazzata Kotiomkin… è una cagata pazzesca!»). “Il mondo – ha scritto lo stesso Villaggio – è fatto per la maggior parte da persone che nella vita hanno fallito. Grazie a Fantozzi ho fatto in modo che alcuni neppure si accorgessero di essere nullità. O al limite ho fatto sì che non si sentissero soli.”

