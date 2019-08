Reggio Calabria: ritorno al passato per lo Sport Village Catona

25 Agosto 2019 11:02

Reggio Calabria, il circolo del tennis Sport Village: “La nostra continuerà con la stessa passione di sempre”

Il circolo del tennis Sport Village ringrazia l’Accademia del Tennis e il suo presidente Nino Girella, per “il percorso comune che è stato svolto, con professionalità, nel corso di questi ultimi anni”.

“Sebbene, ad oggi, le strade si siano separate, sia lo Sport Village che l’Accademia hanno costruito, insieme, nel tempo, delle solide basi e dei punti di riferimento concreti per quanto riguarda la formazione sportiva delle nuove generazioni anche attraverso significative iniziative. Una mission- si legge in una nota– che continuerà con la stessa passione di sempre all’interno della struttura polivalente di Catona, che dal 2003 è riuscita a crescere con costanza e lungimiranza, contribuendo a valorizzare il tennis calabrese, riportando la serie B sul territorio regionale ed ospitando appuntamenti di caratura nazionale ed internazionale che hanno trovato una significativa eco sia a livello mediatico che di pubblico e partecipazione. L’idea di voler mantenere vivo quello che è l’obiettivo primario per il quale è stato realizzato il circolo, e cioè rinnovare la passione verso una nobile disciplina e portare i giovani a vivere secondo i valori importantissimi che lo sport in generale veicola, rappresenta, infatti, la strada primaria sulla quale lo Sport Village ha camminato, senza distrazioni, durante 16 lunghi anni. Ed è proprio alla luce di tale principio, che nulla varierà rispetto quanto realizzato sino adesso. Lo staff, con ancora più energie e volontà, e sempre sotto l’egida della FIT (Federazione Italiana Tennis) che ne garantisce le qualifiche, sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al tennis sia a livello agonistico che amatoriale, i quali troveranno, in ogni membro del nostro team, la medesima abnegazione riscontrata sin da subito con la realizzazione dello Sport Village”– conclude la nota.

