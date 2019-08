15 Agosto 2019 23:33

Sparatoria a Ucria: morti zio e nipote, Carabinieri sulle tracce dell’omicida

Lite per un parcheggio finisce in tragedia a Ucria, in provincia di Messina. Il bilancio è di due morti e un ferito, trasportato in ospedale. Secondo le primissime ricostruzioni sembrerebbe che le due vittime siano morti in una sparatoria avvenuta dopo una accesa discussione per un parcheggio. Le vittime sono A.C. e F.C., rispettivamente zio e nipote di 60 e 30 anni. I carabinieri sono sulle tracce dell’assassino.

