Soccorso, grande successo per la mostra canina “Qua la zampa”

20 Agosto 2019 20:03

Grandissimo successo per la prima edizione della mostra canina amatoriale denominata “Qua la Zampa“.

La manifestazione, presentata da Giovanni Remigare, si è tenuta a Soccorso (fraz. di Gualtieri Sicaminò) e ha fatto registrare una straordinaria partecipazione da parte di concorrenti e pubblico che ha assistito ad alcune esibizioni oltre alla sfilata degli amici a quattro zampe.

Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Gualtieri Sicaminò e la passione di Enzo e Caterina, titolari del negozio “Cuccioli Trinacria” di Giammoro.

Proprio dal loro amore per gli animali è nata quest’idea: portare i cani in piazza e creare una piacevole e divertente serata.

Manifestazione che ha avuto inizio con alcune esibizioni da parte degli ospiti, gli amici dell’ASD Red Team di Barcellona. Un’associazione specialista nell’inserimento sociale dei cani con diverse attività. Nella fattispecie Luigi e Rosa, responsabile del centro cinofilo insieme ad Ermanno, hanno eseguito con Nikla, Kelly e Witty, un percorso di agility dog. Esibizione che ha fatto divertire grandi e piccoli giunti a Soccorso per godersi la serata. Uno spettacolo nello spettacolo.

Al termine della prova di agilità, ha avuto inizio la vera e propria mostra cinofila. Ben 54 i partecipanti divisi per fascia d’età (3-10 mesi, 11-18 mesi, over 19 mesi).

A giudicare i concorrenti in gara sono stati chiamati gli esperti Rocco Bruzzese e Angelo Pirri.

A vincere nella categoria dei più piccoli è stata Aurora con Claudia La Guidara

Il primo posto della seconda fascia è stato, invece, conquistato da Venus, una bellissima esemplare di Alano accompagnata da Ylenia Irato.

Tra gli adulti a trionfare è stato Vento, un meraviglioso dogo argentino, presentato da Francesco Laganà. Lo stesso Vento si è aggiudicato, infine, anche il titolo di migliore in assoluto della serata.

Tra i premi ne è stato riservato uno più simpatico, denominato “tuttu u so patruni”, a vincerlo è stato Biddoddo un bellissimo meticcio che si è presentato con Alessandro Di Bella, il quale ha raccontato l’emozionante storia di questo trovatello da anni mascotte e amico di tutti in paese.

E’ stata una gara, ma soprattutto è stata una serata ricca di emozioni e tanto divertimento, un evento, organizzato in maniera impeccabile dagli organizzatori Enzo e Caterina, coadiuvati dal Red Team, dal dottore Anthony Lizio della clinica San Pietro di Barcellona, dall’MB service di Mario Bartuccio e dal fotografo Vincenzo Calderone.

