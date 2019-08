Sicilia, giovane escursionista precipita in una scarpata: salvato dal Soccorso Alpino

28 Agosto 2019 10:16

Giovane scivola per oltre 200 metri da una scarpata: salvato dal Soccorso Alpino in Sicilia

Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in collaborazione con i carabinieri, il 118 e la Protezione Civile comunale di Lascari (Palermo). Ieri sera, A.M. di 21 anni, durante un’escursione con alcuni amici, in una zona panoramica di contrada Poggio Maria, si è avvicinato troppo al bordo della scarpata e, a causa del buio, è scivolato per oltre 200 metri procurandosi contusioni ed escoriazioni. Le operazioni di soccorso sono state difficoltose, a causa del buio e della natura impervia del terreno. I volontari sono ugualmente riusciti a recuperare il giovane: lo hanno imbracato e recuperato dall’alto con un sistema di corde e carrucole. Il ragazzo è stato poi soccorso con un’ambulanza del 118 e trasportato al vicino ospedale Giglio di Cefalù.

