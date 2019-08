Soccer Xtreme organizza un mini ritiro “Pre Season” per giovani calciatori a Gambarie

8 Agosto 2019 15:56

Mini ritiro pre season per giovani calciatori a Gambarie d’Aspromonte il 6, 7, 8 settembre 2019

Saranno tre giorni intensi di calcio, relax e divertimento quelli che si svolgeranno a Gambarie d’Aspromonte il primo week end di settembre nei giorni 6,7 e 8. L’evento è organizzato in collaborazione tra la scuola di perfezionamento tecnico individuale Soccer Xtreme e la scuola portieri numero 1 Xtreme e si rivolge a tutti i giovani calciatori di età compresa tra 6 e 14 anni. Il mini ritiro, aperto a tutti i giovani calciatori reggini sia portieri che giocatori di movimento ha l’obiettivo di preparare gli atleti per la nuova stagione calcistica ormai alle porte. La tre giorni, che si svolgerà a Gambarie d’Aspromonte, prevede anche momenti di relax e di divertimento. Gli atleti che alloggeranno presso l’hotel Miramonti, vivranno una vera e propria esperienza di “mini ritiro” pre campionato, proprio come i calciatori adulti. Saranno ben quattro le sessioni di allenamento che si svolgeranno in campo, dove verrà posta grande attenzione al perfezionamento della tecnica individuale. Lo staff di Soccer Xtreme è composto da allenatori abilitati presso il settore tecnico Figc di Coverciano e si avvale della collaborazione di fisioterapisti, preparatori atletici e nutrizionisti. Il ritiro è a numero chiuso, per avere il programma completo e per informazioni su costi e modalità di adesione si possono contattare i seguenti numeri di telefono 3467617403 oppure 3454616482

