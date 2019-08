A Siderno la presentazione del romanzo “One Hundred” di Bruno Panuzzo

3 Agosto 2019 14:28

Lunedì 5 agosto alle ore 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno, verrà presentato il romanzo “One Hundred” di Bruno Panuzzo, edito da Brumar, dal quale è stato tratto un apprezzato film le cui riprese sono state realizzate con gli smartphone nell’ambito di un progetto che vede il regista bovalinese impegnato da tempo nelle scuole del comprensorio, per sensibilizzare giovani e giovanissimi sulla tematica della lotta al bullismo. Numerosi sono stati i riconoscimenti tributati a Panuzzo per questo, tanto che è alle viste la realizzazione di uno sportello antibullismo per poter ricevere le denunce da parte delle vittime. Nel corso della presentazione, Gianluca Albanese dialogherà con l’autore, col coinvolgimento attivo dei principali giovanissimi protagonisti del film.

