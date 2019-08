24 Agosto 2019 16:10

Sicilia, un 17enne del Gambia è morto annegato dopo un tuffo in mare a Randello

Tragedia a Randello, riserva naturale a Ragusa. Un 17enne del Gambia, ospite in una comunità di Caltagirone, è morto annegato dopo un tuffo in mare. Inutili i soccorso del 118 per strappare alla morte il giovane. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti di Polizia e alcuni medici liberi dal servizio. La Polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto e sono state raccolte le testimonianze di altri giovani migranti, dei primi soccorritori e degli educatori.

