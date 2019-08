Governo, l’assessore siciliano Razza: “Si va verso un esecutivo di minoranza. La forza di gravità spinge il culo sulla poltrona”

27 Agosto 2019 20:07

Governo, l’assessore regionale siciliano Razza: “si profila un esecutivo di minoranza nel Paese e di maggioranza in Parlamento. Siamo vittime di legge elettorale che ha sacrificato il voto e determinato una sostanziale ingovernabilità”

“Verosimilmente domani ci sarà un nuovo governo o, almeno, un nuovo presidente incaricato. Sento parlare di forma di governo parlamentare o di nostalgie del proporzionale. Personalmente non ne ho e chi studia i sistemi costituzionali dovrebbe sapere bene che le forme di governo e la Costituzione materiale sono condizionate anche dalle leggi elettorali. Noi siamo, semplicemente, vittime di una legge elettorale che ha sacrificato il voto degli italiani e determinato una sostanziale ingovernabilità. Ed è stata voluta questa legge proprio per ottenere questo obiettivo nefasto“. A scriverlo su Facebook è Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione siciliana e fedelissimo del governatore, Nello Musumeci. Nel suo post l’assessore mostra anche i risultati elettorale del 2018 e aggiunge: “Si farà la scelta – così sembra – di incaricare del governo chi è arrivato secondo e chi è arrivato terzo. Insomma, chi ha perso”. “Quando il presidente Mattarella ha dovuto risolvere la prima crisi sulla formazione del primo governo Conte (primo, perché sembra ce ne sarà un secondo) – dice ancora Razza – ha chiamato alla responsabilità almeno una parte della coalizione uscita vittoriosa dalle urne che ha portato (senza molto riuscirci) una parte del programma dell’intero centrodestra (penso alla flat tax) nel contratto di governo. Oggi – senza considerare tutto quello che c’è stato dopo il 2018, con la vittoria delle forze di centrodestra ad ogni turno elettorale – si profila un governo di minoranza nel Paese e di maggioranza in Parlamento. Tutto legittimo. Ma per questa scelta non fate riferimento alle regole della Costituzione, perché semmai i principi da richiamare sono quelli della fisica: è la forza di gravità che spinge un culo su una poltrona“, conclude Razza.

