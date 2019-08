Sicilia: ecco il bilancio della Polizia di Stato in ambito ferroviario nella settimana di Ferragosto

17 Agosto 2019 13:10

1.241 controlli e 3 indagati: ecco il bilancio della Polizia di Stato in Sicilia in ambito ferroviario nella settimana di Ferragosto

1.241 sono state le persone controllate e 3 i soggetti indagati: è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria nel periodo di ferragosto. I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 130 pattuglie nelle principali stazioni ferroviarie e 36 a bordo treno. 78 i convogli ferroviari scortati. 18 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. 3 i minori di nazionalità straniera, non accompagnati, rintracciati dal personale Polfer di Agrigento e collocati in comunità.

