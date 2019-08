Dalla Sicilia a Londra: i panettoni di Fiasconaro alla “Speciality & Fine Food Fair”

30 Agosto 2019 17:00

I panettoni dell’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro volano Londra per la 20esima edizione di “Speciality & Fine Food Fair”. Alla tre giorni delle kermesse parteciperanno i più importanti e riconosciuti produttori di cibi e bevande artigianali di tutto il mondo. Ci saranno 10.000 professionisti del settore, piu’ di 700 produttori provenienti da tutto il mondo con piu’ di 200 nuove creazioni alimentari, incontri e lezioni aperte. “E’ dal 2017 che Fiasconaro partecipa allo Speciality & Fine Food Fair di Londra – sottolinea il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro -. Siamo alla nostra terza presenza e per noi e’ gia’ come una tradizione: essendo a settembre, nel nostro stand abbiamo modo di presentare le novita’ per il Natale in arrivo, con moltissimi visitatori tutti sempre curiosi di assaggiare il panettone, dolce simbolo della tradizione natalizia italiana… Insomma, possiamo quasi considerare questa fiera una sorta di ‘inaugurazione ufficiale della stagione natalizia’“.

