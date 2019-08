29 Agosto 2019 18:25

Il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia annuncia di voler incontrare Conte non appena sarà formato il nuovo governo

“Appena sarà formato il nuovo governo chiederò un incontro al nuovo presidente del Consiglio per porre con forza due temi: il tema del Mezzogiorno e quello delle amministrazioni locali“. È quanto ha detto il sindaco di Palermo e Presidente Anci Sicilia, Orlando parlando del nuovo governo. “Nelle città e in quelle del Mezzogiorno in particolare si consuma il massimo di apprezzamento o deprezzamento di qualità della vita– dice – Il Mezzogiorno ha diritto alle Infrastrutture che non ha”.

