Sicilia, il monito di Musumeci: “La politica non venga a chiedere voti al Sud se non riconosce l’emergenza”

9 Agosto 2019 20:59

Sicilia, Musumeci: “il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità per l’esecutivo”

“Non so, anche se lo immagino, quale piega prenderà questa crisi di governo, ma una cosa deve essere chiara a tutti i protagonisti della politica nazionale: il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità per l’esecutivo”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. “Se la politica nazionale non capisce che i due milioni di meridionali che hanno lasciato la propria terra, nel corso degli ultimi 15 anni, sono una emergenza nazionale, è meglio che eviti di venire a chiedere voti al Sud – ha aggiunto – E non lo faccia neppure se prima non dice quali sono le ricette da mettere, subito, sul piatto per far ripartire il Mezzogiorno. Noi abbiamo le nostre idee e siamo disposti a condividerle nell’interesse dei nostri concittadini con quanti abbiano a cuore lo sviluppo di tutta la nazione e non solo di alcune aree a discapito di altre”.

Valuta questo articolo