Sicilia, battibecco su fb si trasforma in maxi rissa: sassi e colpi di pistola contro i vicini di casa

26 Agosto 2019 19:06

Sicilia, botte da orbi dopo lite su fb: padre e figli ai domiciliari per tentata violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Una lite su facebook tra donne si trasforma in una maxi rissa, al punto che è stato necessario l’intervento di una dozzina di militari per riportare l’ordine. È successo a Licata, in Sicilia, e i protagonisti di questa incredibile storia sono un padre e i due figli. I tre, di 58, 26 e 23 anni, per difendere l’onore della donna di casa, si sono scagliati contro i vicini, colpendo la porta dell’abitazione con una sassaiola e minacciando il proprietario dell’appartamento.

Quando i carabinieri sono intervenuti, i tre non si sarebbero affatto fermati e, in loro difesa, sarebbero anzi intervenuti altri familiari. Disordini e caos si sarebbero registrati anche in caserma, dove i tre avrebbero causato altri danni. L’escalation di violenza avrebbe preso il via il giorno prima della sassaiola: contro la porta dei vicini sarebbero stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco e un proiettile s’è conficcato in un pensile della cucina. Padre e figli sono stati sottoposti domiciliari, per tentata violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

